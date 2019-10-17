Член кабинета министров Британии, отвечающий за подготовку к Brexit Майкл Гоув заявил, что голосование по соглашению с ЕС состоится в британской палате общин в субботу 19 октября, сообщает «Интерфакс».

По его словам, правительство приняло решение провести голосование в парламенте в эту субботу, несмотря на заявления Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) о том, что она не поддержит соглашение.

«Думаю, люди по всей стране просто хотят, чтобы Brexit произошел… Мы не рассматриваем возможность поражения», — отметил Гоув.

«… Мы будем разговаривать с коллегами из всех партий, включая DUP, в ближайший день или два, и я надеюсь, что люди увидят, что это соглашение — лучший вариант пути вперед», — добавил он.

Minval.az