44-летняя Шарлиз Терон, придя на телеигру «Правда или ложь», которую вела Эллен Деженерис, попала в неловкое положение. Ведь в какой-то момент, актрисе пришлось отвечать на «каверзный» вопрос. Ведущая поинтересовалась, встречалась ли Шарлиз с Брэдом Питтом. Сложность ситуации состояла в том, что о романе Терон с Питтом писали так много, что просто ответить «нет» было невозможно. После минутной паузы Шарлиз собралась и отреагировала шуткой. «Нет, хотя, похоже, все уверены, что да. Возможно, я просто не заметила, что у меня были с Брэдом отношения!» — заявила она.

Издание «7Дней» напоминает, слух о том, что Шарлиз и Брэд встречаются, начался после того, как в январе 2019-го, их увидели вдвоем на вечеринке после премьеры. Парочку засекли тогда в баре отеля Chateau Marmont, где они сидели не просто рядом, а прижавшись друг к другу. При этом, как утверждал очевидец, Питт, якобы, обнимал Терон за талию, а та, в какой-то момент, опустила голову на его плечо. Эта информация появилась в издании Hollywood Life.

Однако, как уверяет актриса, у нее не только нет романа с Питтом, у Терон вообще нет сил и времени встречаться с кем-либо Ведь она — мать одиночка, воспитывающая двоих приемных детей — 7-летнего Джексона и 5-летнюю Огаст. Как утверждает Терон, без помощи ее друзей и родных, которые помогают ей присматривать за собаками, живущими в ее доме и детьми, она не смогла бы работать. А так у нее, по крайней мере, есть возможность сниматься. К тому же, как рассказала Шарлиз, последнее время ей приходится тратить много сил на лечение травм, полученных во время съемок трюковых сцен в фильме «Старая гвардия». Как призналась Терон, из-за этого она перенесла уже целых три операции на руке.

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