Верующие, совершавшие паломничество в Мекку, попали в автоаварию в Медине. Погибли 35 человек, передает агентство «Росбалт».

Жертвы ДТП — иностранцы. Автобус столкнулся с большегрузом и загорелся. Еще четыре человека получили травмы.

Minval.az