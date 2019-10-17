Верующие, совершавшие паломничество в Мекку, попали в автоаварию в Медине. Погибли 35 человек, передает агентство «Росбалт».
Жертвы ДТП — иностранцы. Автобус столкнулся с большегрузом и загорелся. Еще четыре человека получили травмы.
Верующие, совершавшие паломничество в Мекку, попали в автоаварию в Медине. Погибли 35 человек, передает агентство «Росбалт».
Жертвы ДТП — иностранцы. Автобус столкнулся с большегрузом и загорелся. Еще четыре человека получили травмы.
Дата: 2019/10/17 17:25
Раздел: Мир
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