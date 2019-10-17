В Кремле назвали необычной стилистику письма президента США Дональда Трампа, которое он в день начала операции в Турции на севере Сирии направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо», — заметил Песков, передает агентство «Интерфакс».

Текст документа оказался в распоряжении CNN. В нем, как выяснили американские журналисты, Трамп призвал турецкого коллегу «не быть дураком и суровым парнем», а также заключить хорошую сделку по курдам.

Minval.az