В 2019 году самыми дорогими брендами в мире остались Apple и Google. Об этом свидетельствуют данные исследования Interbrand Corp.

По подсчетам аналитиков, Apple в текущем году подорожала до 234,241 миллиарда долларов (рост составил девять процентов), а Google — до 167,713 миллиарда долларов (на восемь процентов). Третья строка в рейтинге досталась Amazon (125,263 миллиарда долларов).

В пятерку также вошли Coca-Cola (63,365 миллиарда долларов) и Samsung (61,098 миллиарда долларов). Десятое место отдали Disney (44,352 миллиарда долларов).

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