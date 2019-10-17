Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона в сотрудничестве с американским производителем спортивной одежды Under Armour представила костюмы для космических туристов компании. Это первая коллекция, разработанная специально для «частных астронавтов», говорится в сообщении Virgin.

«Сегодня компании представили разработанную совместно систему космической одежды для космонавтов Virgin Galactic, состоящую из базового набора, скафандра, обуви, костюма для тренировок и лимитированной серии курток для космонавтов», — сообщила Virgin Galactic. Также Virgin Galactic указывает, что в разработке коллекции участвовали врачи, инструкторы космонавтов, пилоты и инженеры.

Для каждого туриста будет сшит индивидуальный комплект одежды, отмечает компания. Исходя из «традиций прошлого» костюм будет украшен флагом страны, гражданином которой является космический турист. Во внутренней стороне костюма будет прозрачный карман «для фотографии любимых, которые в буквальном смысле окажутся близко к сердцу».

Minval.az