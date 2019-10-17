Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Великобритания и ЕС договорились о новой сделке по «брекситу», передает «Би-би-си».

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что рекомендовал саммиту Евросоюза одобрить сделку.

Minval.az