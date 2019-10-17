Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Великобритания и ЕС договорились о новой сделке по «брекситу», передает «Би-би-си».
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что рекомендовал саммиту Евросоюза одобрить сделку.
Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Великобритания и ЕС договорились о новой сделке по «брекситу», передает «Би-би-си».
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что рекомендовал саммиту Евросоюза одобрить сделку.
Дата: 2019/10/17 13:48
Раздел: Важно
Просмотров:
137
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Баку принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти,
Турция готовится к производству собственной системы противовоздушной обороны малой дальности
«Мы вели переговоры, но минские сопредседатели в один момент сказали: а вот, понимаете, военные действия на линии соприкосновения…»
Президент США Дональд Трамп считает, что Рабочая партия Курдистана (РПК) представляет большую угрозу, чем террористическая организация «Исламское
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осуществляют свою посредническую деятельность по разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе существующего мандата,
Региональное экспертное сообщество обсуждает очередной вояж по региону сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Есть ли у «армянского лобби» повод для радости?
Венгрия стала единственной страной-членом ЕС, которая поддержала военную операцию Турции на севере Сирии.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Cхоффер (США), Стефан Висконти (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик прибыли на оккупированные территории Азербайджана