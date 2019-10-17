Сотрудники правоохранительных органов арестовали 23-летнего гея из Саудовской Аравии Сухайль аль-Джамиля за леопардовые шорты на пляже. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам молодого человека, власти Саудовской Аравии обвинили его в том, что он распространяет наготу в сети. «Как я обнажен, если я ношу шорты на горячем пляже?» — написал аль-Джамиль.

Как заметило издание The Jerusalem Post, британские издания сообщили, что аль-Джамиля арестовали не из-за шорт, а потому что он гей, поскольку Саудовская Аравия не приветствует ЛГБТ-сообщество. Отмечается, что в сентябре власти ввели закон, запрещающий носить укороченную одежду. Это было сделано для того, чтобы открыть страну для туристов, сообщает Лента.ру.

Какое наказание понесет 23-летний саудовец, неизвестно.

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