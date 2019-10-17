Марокканский король Мухаммед VI помиловал журналистку Хаджар Райссуни, которую посадили на год тюрьмы за добрачный секс и аборт, сообщает BBC News.

Министерство юстиции страны заявило, что вмешательство короля в это дело стало «актом сострадания и милосердия». Местные активисты считают, что оно является частью преследования независимых журналистов. Известно, что Райссуни работает в ежедневной оппозиционной газете «Ахбар аль-Яум». Сообщается, что суд также приговорил ее суданского жениха к одному году лишения свободы, а ее доктора — к двум годам. Помощник врача и медсестра в клинике также были признаны виновными, им были вынесены условные сроки.

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