Министерство внутренних дел Испании готовит отправку в Каталонию четырех групп специальных подразделений национальной полиции в помощь уже находящимся там 2 тыс. полицейских. Об этом накануне сообщило издание El Pais.

«Министерство внутренних дел передислоцирует в ближайшие нескольких дней еще 200 полицейских из спецподразделений в Каталонию, чтобы усилить местную полицию из-за прогнозов продолжения серьезных беспорядков, начавшихся после судебных приговоров лидерам каталонских сепаратистов», – говорится в сообщении.

Полиция в первую очередь будет охранять государственные органы власти, казначейства, полицейские отделения, а также важные объекты инфраструктуры связи и энергоснабжения.

Национальная полиция также возьмет ответственность за охрану внутренних помещений аэропорта El Prat, порта Барселоны и нескольких станций железнодорожной компании AVE, а также усилит охрану атомных электростанций Аско и Ванделлос.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от девяти до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в 2017 году отделить Каталонию от Испании.

Minval.az