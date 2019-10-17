В Нидерландах семья из шести человек более девяти лет жила в маленькой комнате в фермерском доме, их могли там запереть. Полиция задержала гражданина Австрии, который арендовал ферму. Об этом сообщает The Guardian.

Ферма расположена в провинции Дренте на северо-востоке страны. Полиция обнаружила там мужчину и пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые назвали его отцом. Изначально сообщалось, что они жили в подвале, однако полиция Нидерландов сообщила, что нашла жильцов в маленькой запираемой комнате.

Сотрудники правоохранительных органов пока не знают, находились ли они в доме добровольно. Местный телеканал RTV Drenthe сообщил, что семья сама отгородилась от мира в ожидании конца света. По данным канала, отец семейства несколько лет назад перенес инсульт и был прикован к постели.

Minval.az