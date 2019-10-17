Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью российской газете «Известия» заявил, что встреча с армянской коллегой Зограбом Мнацаканяном в Нью-Йорке его «разочаровала».

«В последний раз мы встречались в США месяц назад. Я уже говорил, что, к сожалению, мы должны говорить не о переговорах, а именно о встрече. Хотя последняя такая встреча у нас с армянским коллегой была в Нью-Йорке при участии Минской группы, честно говоря, я ею немного разочарован», – заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Если мы хотим двигаться вперед и действительно хотим политического решения этого спора, то, конечно, нужно начать то, что называется моим любимым словом «субстантивные переговоры», — чтобы была какая-то субстанция, на основе чего бы и шел разговор. Да, мы вели переговоры, но минские сопредседатели в один момент сказали: а вот, понимаете, военные действия на линии соприкосновения…», – отметил Мамедъяров.

Вместе с тем он добавил, что, несмотря на «довольно горячую» обстановку на линии соприкосновения в Карабахе, диалог все эти годы продолжался.

«Но, объективности ради, на протяжении последних лет — кстати, сколько уже? — начинали в Праге, потом это вылилось в Мадридский документ — на протяжении всех времен на линии соприкосновения было довольно горячо. И всё равно мы могли решать задачи, двигаться вперед и вели достаточно серьезные, постатейные переговоры о том, каким образом решать текущие вопросы — в первую очередь договориться, чтобы военные вернулись обратно в свои казармы, а люди, изгнанные из мест постоянного проживания, вернулись домой. И после этого все остальные вопросы можно было решат. И то, что было заложено в Мадридский документ в 2008 году, затем в его пересмотренную версию за 2010 год, потом в Казанский документ — всё это перерабатывается, перерабатывается, но в принципе остается основой для переговоров. И мы всё время говорим нашим сопредседателям: мы никуда не денемся, надо сидеть и предметно вести переговоры с Ереваном по документу, который сегодня находится на столе», – подчеркнул Мамедъяров.

Minval.az