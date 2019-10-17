Президент США Дональд Трамп считает, что Рабочая партия Курдистана (РПК) представляет большую угрозу, чем террористическая организация «Исламское государство».

«РПК, которая, как известно, входит в состав курдских сил, пожалуй, хуже с точки зрения террористической угрозы и во многих других отношениях, чем ИГИЛ», — сказал американский лидер. «Я думаю, что это проблема, которую мы, тем не менее, очень успешно держим под контролем», — добавил он.

«Знаете, почему ИГИЛ уважает РПК? Потому что они такие же жесткие или даже жестче, чем ИГИЛ», — заявил Трамп.

«Пора бы уже сказать об этом, никто не хочет об этом говорить: мы делаем вид, будто курды являются ангелами, мы выплачивали курдам много денег, огромные суммы, мы давали им целое состояние. И знаете что? Прекрасно, что они воевали на нашей стороне, но мы платили им за то, что они воевали на нашей стороне», — отметил глава Белого дома.

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