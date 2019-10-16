Угрозы санкций и осуждения не заставят Турцию отказаться от своей справедливой борьбы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ. сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя призывы ряда стран остановить контртеррористическую операцию ВС Турции «Источник мира».

«Операция «Источник мира» будет продолжаться в прежнем темпе до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты», — заявил представитель главы турецкого государства.

По его словам, «те, кто пытаются очернить операцию «Источник мира», разозлены и смехотворны потому, что их пешки в Сирии утратили свои позиции».

Пресс-секретарь отметил также, что операция «сорвала сразу несколько игр».

Он также назвал не соответствующими действительности утверждения о том, что в число целей операции «Источник мира» входит изменение демографической ситуации в Сирии. «Это делают террористы YPG/PYD»,-заявил Калын.

Калын подчеркнул, что на возможные санкции США против Турции «будет дан многократный ответ». «Если они предпримут что-то, то Турецкая Республика не оставит это без ответа», — сказал он.

При этом он отметил, что на данный момент внесение изменений в статус базы Инджирлик в связи с возможностью введения санкций не ожидается.

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