Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Сирия и Турция разберутся в сложившейся ситуации между собой. Соответствующее заявление он сделал в среду на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Белом доме, передает ТАСС.

«Мы имеем ситуацию, когда две страны спорят из-за границы. Надеюсь, что они разберутся с этим», — сказал американский лидер.

Он подчеркнул, что США также подключатся к решению этого вопроса. «Мы попробуем разобраться с этим. Я думаю, что наш вице-президент [Майкл Пенс] — очень способный человек, и завтра у нас все пройдет хорошо. Он встретится с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом», — добавил Трамп.

Minval.az