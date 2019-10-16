Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что американское ядерное оружие в Турции находится в полной сохранности.

«Мы уверены, у нас есть очень сильная авиабаза там. Это авиабаза в отдельности может обеспечить нас по многим показателям. И не забывайте, что Турция — член НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление Трамп сделал в связи с тем, что ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что в США обсуждали возможность вывоза 50 единиц американского ядерного оружия с военной базы Инджирлик в южной турецкой провинции Адана.

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