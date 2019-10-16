Большая часть оружия и боеприпасов, используемых в ходе продолжающейся антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии, произведена на предприятиях оборонпрома Турции.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сказал агентству «Анадолу», что в ответ на оружейное эмбарго ряда стран власти Турции предприняли дополнительные шаги по выявлению альтернативных каналов экспорта оружия.

При этом особый акцент делается на налаживании отечественного производства зарубежных аналогов вооружений.

Все предприятия оборонной промышленности Турции, частные компании и фонды, связанные с оборонпромом, а также исследовательские центры, вузы и технопарки сплотились с целью поддержки операции «Источник мира», сказал Демир.

По его словам, вертолеты, БПЛА, ракеты и снаряды, винтовки и электронных систем — лишь краткий перечень отечественной продукции, переданной в распоряжение турецкой армии. В операции «Источник мира» задействованы также современные бронированные машины Vuran (4×4) и Kirpi 2 (4×4) турецкого производства.

«Эмбарго ряда стран на поставку вооружения в Турцию не изменит нашей позиции и не повлияет на операцию в сирийских районах к востоку от реки Евфрат. Изыскиваем альтернативные источники требуемой продукции и развиваем местное производство», — сказал Демир.

Он отметил, что операция «Источник мира» и последовавшая реакция стран еще раз продемонстрировала, сколь права была Турция в вопросе развития отечественного оборонпрома. «В предстоящие годы сделаем все возможное для полного импортозамещения в сфере обороны», — сказал Демир.

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