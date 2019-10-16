Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все же проведет встречу в четверг с вице-президентом США Майком Пенсом.

Эрдоган также готов принять и госсекретаря США Майка Помпео, направляющегося в Турцию вместе с Пенсом, передает агентство «Интерфакс».

Ранее в среду сам Эрдоган заявил журналисту телеканала Sky News, что не собирается общаться с Пенсом, так как готов вести диалог только с президентом США Дональдом Трампом. После этого представитель Пенса Кэти Уолдман заявила, что вице-президент все равно отправится с визитом в Турцию.

Как сообщалось, цель поездки — обсудить с турецким руководством операцию ВС Турции против курдских формирований на севере Сирии. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

Minval.az