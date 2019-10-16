Археологи нашли недалеко от города Луксор на юге Египта крупный тайник с более чем 20 запечатанными саркофагами, сообщает Daily Mail.

Министерство по делам древностей Египта заявило, что находка является одним из наиболее важных открытий, объявленных за последние годы. В субботу, 19 октября, министерство собирается обнародовать пресс-релиз, в котором расскажет об открытии подробнее. Пока что власти опубликовали несколько фотографий находок.

Деревянные гробы найдены в некрополе Эль-Ассасиф, находившемся на западном берегу Нила рядом с одной из египетских древних столиц, Фивами. На ее месте сейчас находится современный Луксор. Город Фивы был построен на правом берегу Нила, на левом был некрополь, который в том числе, включал в себя Долину Царей. В период Нового царства (1550-1069 годы до нашей эры) там хоронили фараонов и некоторых высокопоставленных чиновников, представителей знати. В настоящее время в Долине Царей известно 63 гробницы фараонов.

Найденные саркофаги, как отмечается, размещены на двух уровнях большой могилы, они выглядят хорошо сохранившимися, «как будто древние египтяне оставили их недавно». На них видно краску и гравюры.

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