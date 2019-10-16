Тайваню в очередной раз было отказано в присоединении к Интерполу в качестве наблюдателя. Вопрос был поднят на заседании Генеральной ассамблеи Интерпола, которая проходит в Сантьяго (Чили), сообщил РИА Новости информированный источник в одной из делегаций.

«Вчера вечером произошел определенный международный скандал на заседании Генассамблеи Интерпола. Рядом государств был выдвинут вопрос о присоединении к Интерполу Тайваня на правах наблюдателя. Данная инициатива ожидаемо вызвала протест делегации КНР», — рассказал собеседник агентства.

Официально заявленный китайской делегацией протест был поддержан рядом стран.

«Таким образом, вопрос присоединения Тайваня пока что оказался снова закрыт. Однако ситуация показала, что отдельные государства пытаются политизировать Интерпол и превратить его из организации профессиональной в инструмент политической борьбы», — заключил собеседник агентства.

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