Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре отверг утверждения о убийствах мирных сирийцев в рамках операции «Источник мира».

«Каждый, кто обвиняет Турцию в убийстве мирных жителей, должен быть слеп, глух, нем и не иметь совести. Нуждающиеся в примерах массовых убийств мирных жителей могут обратиться к событиям в Афганистане, Аракане, Нагорном Карабахе и Косово. Всем тем, кто нуждается в примерах массовых убийств мирных жителей, достаточно вспомнить ситуацию на Кипре до вмешательства Турции. Они могут также проанализировать ситуацию в Палестине, где мусульман преднамеренно убивают на улицах», — отметил турецкий лидер.

«Тем, кто хочет обвинить Турцию в массовых убийствах в Сирии, предлагаю взглянуть на свое прошлое. Вы с лихвой найдете в своей истории факты кровопролития и гибели невинных людей. Мы не воюем с сирийским народом, а боремся с террористами вместе с сирийцами. На сегодняшний день в мире нет второй такой страны, как Турция, которая провела бы столь успешную антитеррористическую операцию с минимальным ущербом для мирного населения», — подчеркнул Эрдоган.

Minval.az