Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет проводить встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, который направляется в республику. Об этом сообщает Sky News.

«Я не буду с ним разговаривать», — сказал турецкий лидер. По словам Эрдогана, американская делегация будет вести переговоры со своими визави, а он будет говорить только с президентом США Дональдом Трампом.

«Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим», — сказал он.

16 октября Пенс направился в Турцию, чтобы обсудить ситуацию на севере Сирии, где Анкара проводит операцию «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана и «Исламское государство».

Minval.az