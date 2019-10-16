

Ткань размером 5 на 5 сантиметров поместили на ожоговую рану, а пять дней спустя хирурги удалили временные «заплатки».

Американские хирурги впервые успешно использовали ткани кожи генно-модифицированной свиньи, чтобы временно закрыть ожог, сообщается на сайте Многопрофильной клиники Массачусетса.

Сейчас для закрытия глубоких ожогов (особенно второй и третьей степени) используются аллотрансплантаты, кожа мёртвых людей, получаемая из национальных банков кожи. Она пересаживается человеку временно, позволяя стабилизировать его состояние и защитить рану в то время, как его собственная ткань не будет готова для пересадки, пишет Life.

Для решения этих проблем Многопрофильная клиника Массачусетса начала сотрудничать с организацией XenoTherapeutics и работать над генетическими модификациями свиней. Эти изменения необходимы, чтобы удалить ген, специфичный для свиней, но не присутствующий в организме человека. Только в этом случае свиная кожа не будет инородной для человека и не вызовет воспаления и отторжения.

Во время первой процедуры пересадки свиной ГМО-кожи использовалась ткань размером 5 на 5 сантиметров. Она была помещена на ожог, однако большую часть раны закрыли традиционным путём — кожей донора. Оба трансплантата закрепили хирургическими скобками и марлевыми повязками.

Пять дней спустя хирурги удалили временные «заплатки». Побочных явлений в дальнейшем не наблюдалось, как и ожидалось, пациент быстро пошёл на поправку.

Minval.az