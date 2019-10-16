Венгрия стала единственной страной-членом ЕС, которая поддержала военную операцию Турции на севере Сирии.

Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Баку с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, решение Анкарой проблемы миграции «в сторону Сирии, а не в сторону Европы» отвечает национальным интересам Венгрии, передает dw.com.

«Национальные интересы Венгрии диктуют нам стремление избегать того, чтобы сотни тысяч или даже миллионы нелегальных мигрантов появились на южной границе Венгрии», — заявил Сийярто.

Minval.az