Бывшая модель Playboy Ава Карбатич намерена баллотироваться в президенты Хорватии.

А. Карбатич 31 год, но у нее не малый уже опыт в различных фотосессиях, реалити-шоу и даже в искусстве вокальной деятельности, а ее аккаунт в Instagram просто пестрит различными фотографиями откровенного характера, сообщает РБК.

Ава не боится себя показать перед фотокамерами в купальнике и откровенных позах. Это конечно может сыграть злую шутку с ней относительно предвыборной компании, но девушка верит в свою победу и даже уже озвучила основные направления, которыми предлагает для изменений.

Ава предлагает легализировать марихуану и проституцию. Ведь услугами таких женщин пользуются по всему миру и со слов модели это довольно прибыльный бизнес, который мог бы пополнить госказну налогами, и кроме того этот шаг поможет обезопасить представительниц древнейшей профессии.

Ава отмечает, что политика — это ее любовь. Она не может спокойно смотреть на те ужасные вещи, которые происходят в этом мире. Рождаемость в стране падает, как, собственно и прибыль государства.

Стоит отметить, что у Авы не только выдающаяся внешность и «послужной список», но и отличные умственные способности. Карбатич получила высшее образование. Она является профессором итальянского языка.

Minval.az