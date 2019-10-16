Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что его намеченный на ноябрь визит в США не состоится, в то время как с запланированным на октябрь визитом в РФ проблем нет.

«Относительно моего визита в Россию нет никакого негатива, и скорее всего, визит состоится. Что касается моего визита в США, то мы оценим это после того, как пройдут переговоры с американской делегацией, которая сюда приедет. Потому что дискуссии, которые ведутся в конгрессе, касающиеся лично меня, моей семьи, моих коллег-министров, являются большим неуважением к Турецкой Республике», — сказал Эрдоган журналистам.

Minval.az