«У тюркской цивилизации глубокие корни. Если обратиться к истории, мы — потомки народов, всегда игравших весомую роль на самом большом континенте планеты».

Об этом сказал во вторник первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

«Достаточно взглянуть на географическую карту мира, чтобы осознать значение тюркского мира и на современном этапе. Я хотел бы особо отметить, что принял участие во всех 17 встречах глав тюркоязычных государств в том или ином составе за прошедшие чуть более четверти века — с 1992 по 2019 годы. Я учел следующее. Например, слово тюрк, каждая буква этого слова несла для меня особый смысл. Первая буква «т» — траст, то есть, доверие, «ю» — юнити, то есть, единство, «р» — ренессанс – то есть, возрождение, и последняя буква «к» — киншип, то есть, родство. Основываясь на этом понимании, главной целью моей работы внутри сообщества было сближение наших стран. Поэтому я очень рад тому, что совместными усилиями мы добились этой цели. Наша братская семья общей численностью около 160 миллионов человек укрепляется, расширяется и развивается».

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