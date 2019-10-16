Операция «Источник мира» в Сирии успешно продолжается в соответствии с намеченными планами. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

По его словам, еще до начала кризиса в Сирии Анкара неоднократно предупреждала режим Башара Асада о необходимости пересмотра внутренней политики и отказа от давления на местное население.

«К сожалению, нашу позицию не приняли во внимание. За годы конфликта в Сирии свои дома покинули 12 миллионов сирийцев. Половина из них покинула Сирию. Из шести миллионов сирийских беженцев 3,65 миллиона находится в Турции», — цитирует его «Анадолу».

Глава государства назвал террористическую организацию ИГИЛ проектом, раскрученным при финансовой поддержке определенных стран, которые и направляли террористов. «Сегодня эти же страны позиционируют себя в качестве самых ярых противников ИГИЛ. Турции хорошо известно о роли каждой страны в регионе», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что в ходе предыдущей антитеррористической операции «Щит Евфрата» Турция продемонстрировала истинное лицо террористов ИГИЛ, чья угроза была раздута определенными силами.

Президент раскритиковал Лигу арабских государств (ЛАГ), занявшую предвзятую позицию в отношении действий турецкой армии в Сирии.

Президент Эрдоган обратился к странам-участницам ЛАГ: «Сколько сирийских беженцев вы приняли? Вначале вы исключаете Сирию из ЛАГ, а теперь в попытке оскорбить Турцию пытаетесь сблизиться с Дамаском, вновь приняв его в организацию».

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