Военная операция Турции в Сирии, начавшаяся 9 октября, подарила Владимиру Путину и Москве стратегическое преимущество на Ближнем Востоке. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg эксперты.

По их мнению, Россия воспользовалась кризисом, чтобы помочь войскам Башара Асада взять под контроль территории, удерживаемые курдами, тем самым усилив влияние правительственной армии в Сирии в целом. Сделка курдских YPG с Дамаском и Москвой по защите атакованных турецкими силами северных границ Сирии делает Кремль лидером в формировании будущего Сирии и укрепляет имидж Путина на Ближнем Востоке, полагают эксперты.

Этому способствует партнерство России с Ираном и Египтом, а также нефтяной альянс с Саудовской Аравией.

Minval.az