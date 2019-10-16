Во время выступления на конференции в Сан-Франциско 68-летний финансист сравнил работу с клиентами в этой сфере с соблазнением женщины, а также пошутил про гениталии. Гости мероприятия не оценили слова Фишера, посчитав его ремарки «сексистскими». Разгорелся скандал, после которого инвестору пришлось извиняться за это выступление, передает РИА Новости.