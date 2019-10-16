Газета «Жаманак» пишет со ссылкой на свои сирийские источники, что в находящемся под контролем курдов районе Камышлы в настоящее время, по разным расчетам, продолжают оставаться 3800-4000 армян, которые отказываются переезжать в Алеппо.

Согласно нашему источнику, им предложили переселиться в Армению, однако они отказались также от этого предложения, сказав, что они в курсе, что условия жизни в Армении не лучше.

«Кварталы, где живут армяне, пока не подвергаются обстрелу, хотя звуки бомбардировок здесь хорошо слышны», — отмечает издание.

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