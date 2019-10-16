Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Cхоффер (США), Стефан Висконти (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик прибыли на оккупированные территории Азербайджана — в Ханкенди.

Как сообщают армянские СМИ, сопредседатели Минской группы встретились с главой сепаратистского режима Бако Саакяном.

На встрече обсуждалась ситуация на линии фронта.

14 октября посредники прибыли в регион, начав свой визит со встреч в Ереване. Сопредседатели также посетят и Баку.

Minval.az