Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео в среду отправятся с визитом в Турцию в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии.

Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам во вторник, выступая в Розовом саду Белого дома.

«Майкл [Пенс] готовится к большой поездке, он отправляется завтра, у нас есть делегация <…> Майкл [Пенс] ее возглавляет вместе с госсекретарем Помпео», — сказал Трамп.

Согласно пресс-релизу, распространенному пресс-службой Пенса, в состав американской делегации также входят помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«В Турции вице-президент намерен выразить приверженность США достижению немедленного прекращения огня и [созданию] условий для урегулирования [ситуации] путем переговоров», — говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, на 17 октября у Пенса запланирована двусторонняя встреча с президентом Турции Тайпом Эрдоганом, в ходе которой вице-президент «подтвердит намерение Трампа сохранять экономические санкции в отношении Турции», пока не удастся разрешить сложившуюся ситуацию. Для Пенса это будет первый визит в Турцию с тех пор, как он занял кресло вице-президента США.

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