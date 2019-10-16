Запуск криптовалютной платформы Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может быть перенесен на полгода или год, пишет Forbes со ссылкой на двух инвесторов. Информацию подтверждает источник ТАСС, специализирующийся на криптоактивах.

«Команда Дурова уверена, что за это время сможет урегулировать все спорные вопросы с SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США)», — сказал один из инвесторов.

В свою очередь, второй собеседник издания сообщил, что представители Дурова обсуждают перенос сроков с инвесторами.

Окончательное решение, как отмечает Forbes, будет принято после судебного заседания, которое запланировано на 24 октября. На нем предполагается рассмотреть заявление SEC, которая требует признать криптовалюту Gram (криптовалюта на основе блокчейн-платформы TON) ценными бумагами. До этого момента, как рассказал изданию близкий к команде Дурова собеседник, представители Telegram не будут делать заявления или предоставлять дополнительную информацию инвесторам.

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