Турецкие истребители приблизились к войскам США, дислоцированным на северо-востоке Сирии. После этого американский военный самолет вылетел на перехват. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

По его словам, турецкие самолеты, участвующие в операции «Источник мира» на севере и северо-востоке Сирии, слишком близко подлетели к американским военным, которые располагаются в этой части страны. Вслед за этим военный самолет США вылетел им на встречу.

В итоге истребители Военно-воздушных сил Турции покинули зону расположения американских военных.

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