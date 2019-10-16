Как рассказал один из приятелей Брэда Питта, хотя актер старается «держать лицо» на публике, на самом деле он пребывает в крайне подавленном настроении. Дело в том, что до Питта дошли слухи, будто его старший сын Мэддокс, которого он когда-то усыновил вместе со своей бывшей супругой Анджелиной Джоли, от него отрекся. Как сообщили Брэду, молодой человек признался своим друзьям, что больше не считает Питта своим отцом. Об этом, как пишет издание «7Дней», инсайдер поведал изданию US Weekly.

Ссора Брэда с Мэддоксом произошла уже очень давно — в сентябре 2016-го, когда семейство возвращалось домой из Франции. С тех пор они вполне могли бы уже помириться, однако Мэддокс не сделал ни одного шага навстречу отцу, который уже давно мечтает восстановить отношения с сыном. Хуже того, он категорически отказывается с Питтом не только видеться, но даже и разговаривать по телефону. Насколько все плохо в отношениях Мэддокса с Брэдом стало известно в прошлом году на Рождество, когда юноша наотрез отказался отправиться в дом отца, чтобы принять участие в церемонии распаковывания подарков, приготовленных Питтом для его чад под елочкой.

А недавно слухи о плохих, точнее отсутствующих вовсе, отношениях Брэда с Мэддоксом получили новое подтверждение. Сначала стало известно, что Питт узнал о решении сына покинуть Америку и уехать учиться в Корею только из СМИ. А потом, когда Мэддокс был уже в Сеуле, а Питт приехал по делам в Токио, сын актера не пожелал к нему приехать. В то время, как когда в Японию прилетела его мать, он отпросился с учебы и примчался в Токио, чтобы обнять ее. Более того, в интервью, которое он дал недавно корейским репортерам, Мэддокс подтвердил разрыв отношений с отцом. Так что Питт уже начинает терять надежду помириться с сыном.

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