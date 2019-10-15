Столкновения происходят между протестующими с полицейскими у здания представительства правительства Испании в Каталонии в Барселоне. Об этом информирует «Газета.ру» со ссылкой на 24 Horas.

Отмечается, что митингующие разожгли огонь, куда кидают бумагу.

Также они забрасывают сотрудников правоохранительных органов бутылками, петардами и другими предметами.

Полицейские в касках, бронежилетах и щитах, бьют дубинками толпу. Демонстранты скандируют и сопротивляются.

Стражи порядка выстроились в шеренгу, чтобы оттеснить людей и не дать прорваться к правительственному зданию.

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