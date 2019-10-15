Анкара не остановит свою военную операцию в Сирии из-за санкций США, заявил председатель парламента Турции Мустафа Шентоп.

«Ни за что. PYD (левая партия сирийских курдов «Демократический союз») и YPG (курдские Отряды народной самообороны в Сирии) — это террористические организации, которые под эгидой сил (международной) коалиции пытаются создать автономную зону в регионе. И цель Турции — ликвидировать такие формирования», — сказал Шентоп российским журналистам в Белграде, отвечая на вопрос остановит ли Турция свою операцию в Сирии из-за американских санкций.

По его словам, санкции не стали неожиданностью для Турции, потому что это уже обсуждалось в США.

«Они думают, что они могут управлять международной политикой введением санкций, но они неправы. Санкции — это не путь достижения результата в международной политике, исходя из общемирового опыта. На самом деле санкции усиливают страны, на которые они налагаются, и Турция не будет исключением», — сказал Шентоп (цитата по «Интерфаксу»).

Он подчеркнул, что цель Турции в Сирии — сохранить территориальную целостность и политический суверенитет как можно быстрее, но Анкара не допустит создания коридора для террористов возле ее границ.

Minval.az