Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

Лавров заявил, что Эддоган предупреждал о планах по началу военной операции против террористических группировок.

Он также отметил, что Турция соответственно покинет сирийские территории сразу после окончания операции, однако затруднился ответить, когда точно это произойдет.

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