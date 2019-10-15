Военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ действительно покинули город Манбидж на севере Сирии, сообщил во вторник представитель коалиции Майлз Кэггинс.

«Силы коалиции намеренно покидают северо-восток Сирии. Мы ушли из Манбиджа», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее близкие к сирийским курдам СМИ опубликовали видеоролики, на которых, по их утверждениям, виден процесс отвода американских военных на юг. В частности, можно увидеть едущий по дороге бронированный внедорожник, на котором установлен флаг США.

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