100 лет назад, в конце лета 1919 года швейцарский пилот и фотограф Вальтер Миттельхольцер пролетел над самой высокой точкой Альп, горой Монблан, и сфотографировал местные ландшафты. В августе этого года ученые из шотландского Университета Данди решили провести такую же съемку. Сравнение новых снимков с кадрами 100-летней давности показало безрадостную картину. Об этом пишет hi-tech.

Киран Бакстер и Элис Уоттерстон на исследовательском самолете пролетели над Монбланом и сделали фотографии тех же локаций, которые фотографировал и Миттельхольцер. В качестве опорных точек для геолокации ученые использовали горные пики и вершины. Исследователям удалось наглядно продемонстрировать масштабы таяния ледников Мер де Глас, Монблан Боссон и Аржантье.

«Масштабы потери льда сразу же стали очевидны, когда мы поднялись в небо, но только путем сравнения изображений, сделанных из одной точки, можно было увидеть перемены за последние 100 лет, — говорит Киран Бакстер. — Это был захватывающий и душераздирающий опыт, особенно зная, что таяние сильно ускорилось за последние несколько десятилетий».

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