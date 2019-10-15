Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване провел встречу с лидером марионеточного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, НКР Бако Саакяном, сообщает местный Sputnik.

«Конечно общество знает не обо всех подобных встречах, потому что мы постоянно находимся на связи и обсуждаем различные вопросы. Сегодняшняя наша встреча важна в плане того, чтобы поделиться впечатлениями и мнением касательно последних событий», — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян в Ашхабаде беседовал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в кулуарах заседания глав стран СНГ.

Minval.az