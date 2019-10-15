США и Китай действительно преодолели разногласия и близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает ТАСС.

По его словам, те заявления, что звучат от представителей США, соответствуют действительности.

«Насколько нам известно, Китай и США придерживаются единой позиции по проблеме торгово-экономического соглашения, здесь нет различий», — подчеркнул он.

Гэн Шуан добавил, что будущее соглашение имеет очень важное значение. Оно положительно отразится на США, Китае и всем мире.

Напомним, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся 10 и 11 октября. После их завершения Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к «значительной первой фазе» сделки по урегулированию споров в торговле.

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