Турция ни за что не откажется от военной операции в Сирии из-за санкций, введенных США, сказал журналистам во вторник в Белграде спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп.

«Ни в коем случае <…> Турция не позволит создать коридор для террористических формирований прямо у границ», — сказал Шентоп, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что курдские формирования «являются террористическими организациями, которые под прикрытием сил коалиции, пытаются создать автономную зону» у границ Турции.

Шентоп также заявил, что санкции, введенные США из-за военной операции в Сирии, не стали неожиданностью для Турции.

«В этом нет ничего неожиданного, потому что уже обсуждалось в США. Они думают, что могут управлять международной политикой путем введения санкций, но они не правы. Санкции — не путь достижения результатов в международной политике, исходя из мирового опыта», — сказал Шентоп. Он добавил, что на самом деле санкции усиливают страны, на которые их налагают, «Турция не будет исключением».

Minval.az