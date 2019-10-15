Колумбийские полицейские задержали 81-летнюю старушку в международном аэропорту Рионегро. В её инвалидной коляске обнаружили 17 килограммов кокаина. Об инциденте сообщает Caracol TV.

Женщина пыталась улететь в Мадрид, где у неё якобы живут родственники.

— Была задержана пожилая женщина, уроженка департамента Рисаральда. Внутри металлической конструкции инвалидной коляски находилось 17 000 граммов кокаина, — сообщил представитель полиции департамента Антиокия Джованни Буитраго Белтран.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента и пытаются выяснить, как у женщины оказались запрещённые вещества.

Minval.az