Турция в рамках операции «Источник мира» в Сирии «освободила от террористов» территорию площадью в 1 тыс. кв. км.

Об этом турецкий президент Тайип Эрдоган заявил во вторник во время выступления на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

«Представленная нами в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН операция «Источник мира» успешно продолжается. К настоящему времени нам удалось освободить от террористов территории площадью в 1 тыс. кв. км. Мы планируем вскоре создать зону безопасности от Манбиджа до границы с Ираком. На первом этапе мы переселим туда 1 млн сирийских беженцев, а на втором этапе -2 миллиона», — сказал он.

Эрдоган также обратился к тюркоязычным странам с призывом проявить солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом.

Minval.az