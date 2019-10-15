«Что обсуждалось по вопросу Карабаха в рамках саммита глав стран-членов СНГ в Ашхабаде? Формат был интересным, разговор состоялся во время обеда, длился около 2 часов, и нет никаких подробностей», — спросил корреспондент газеты «Грапарак» у пресс-секретаря премьер-министра Армении Владимира Карапетяна.

«А почему должны публиковаться подробности, главы двух государств говорят о Карабахе: хотите знать все подробности?» — ответил он. Нет, не все, приблизительный каркас. «То, что нужно было, уже опубликовано», — сказал Карапетян.

Было опубликовано всего лишь, что говорили, больше ничего.

«20 лет Роберт Кочарян и Серж Саргсян вели переговоры, вы что, больше этого слышали? Переговорный процесс предполагает соблюдение конфиденциальности», — заявил пресс-секретарь.

В последнее время в экспертных кругах говорят об изменении переговорного формата, формат «тет-а-тет», кажется, начал заменять формат Минской группы ОБСЕ, так это или нет? «Нет, не думаю, что это так», — ответил Владимир Карапетян.

Minval.az