Администрация США рассматривала возможность вывоза ядерных вооружений с базы Инджирлик в Турции в связи с проведением Анкарой военной операции в Сирии.

Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По словам источников издания, в минувшие выходные «сотрудники Госдепартамента и Минэнерго США без лишнего шума рассматривали планы о вывозе примерно 50 единиц тактического ядерного оружия, давно хранившегося под контролем Соединенных Штатов на базе Инджирлик». По мнению одного из источников, переброска указанных вооружений с базы «фактически будет означать конец союза между Турцией и США». Как констатируется в публикации, по мнению американской стороны, оставлять ядерное оружие на базе опасно.

Издание заостряет внимание на том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган около месяца назад в выступлении перед сторонниками выражал недовольство в связи с отсутствием у Анкары ядерного оружия.

Minval.az