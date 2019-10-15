Автоконцерн Volkswagen откладывает принятие решения о строительстве завода в Турции на фоне турецкой операции в Сирии, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники.

Концерн вел переговоры о строительстве завода недалеко от города Измир с турецкой стороной на протяжении нескольких месяцев. Однако после начала операции Турции в Сирии руководство VW не спешит ставить подпись под контрактом о строительстве, отмечает издание.

«Мы с большой настороженностью наблюдаем за ситуацией», — заявил изданию представитель Volkswagen.

Minval.az