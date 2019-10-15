Вашингтон договорился с Москвой о передаче контроля над сирийским Манбиджем на севере провинции Алеппо.

Как передает ТАСС, с таким утверждением выступил в понедельник на своем сайте журнал Newsweek со ссылкой на слова высокопоставленного источника в Пентагоне.

По его данным, США приступили к выводу своих войск из города и планируют поспособствовать тому, чтобы ВС РФ закрепились там на фоне попыток Турции разгромить контролирующие Манбидж «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемые Вашингтоном. По словам источника издания, американские военные, «которые больше времени провели в данном районе, помогали российским войскам быстро пройти через ранее небезопасные зоны».

«По сути это передача [контроля], — приводит журнал слова неназванного источника. — Однако речь идет о быстром выводе [войск], который не подразумевает инструктаж и тому подобное. Все направлено на то, чтобы уйти, сохранив как можно больше нашего инвентаря и уничтожив любое важное оборудование, не подлежащее транспортировке».

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